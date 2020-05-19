MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Seyahat yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Yasak olan 15 il hangileri? - Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) ne zaman bitecek?
ABONE OL
19.05.2020 - 18:33 |

Seyahat yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Yasak olan 15 il hangileri? - Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) ne zaman bitecek?

Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren corona virüs tedbirleri sonrası normalleşmeye yönelik bugün bir yeni adım daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar sonrası vatandaşlar arayışlara başladı. Peki hangi illere giriş çıkış (seyahat) yasağı kalktı?

Seyahat yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Yasak olan 15 il hangileri? - Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) ne zaman bitecek?

Corona virüs tedbirleri kapsamında son dakika kararları açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bugün bir dizi kararlar daha açıklandı ve 15  büyükşehrimize giriş çıkış yasağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte hem bu kararın ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhrurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde devam eden giriş çıkış yasağının 15 gün daha süreceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Ordu ve Denizli için seyahat yasağı kalkmıştı.

 

 

Çay göçü başlıyorDoğu Karadeniz Bölgesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından hasat için seyahat izin başvuruları sürüyor. Şu ana kadar 4 ilde başvuru yapan ve sayılarının 50 bine ulaştığı öğrenilen çay üreticileri, saat 24.00'ten itibaren memleketlerine doğru yola çıkacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İhbar üzerine gitti! Kaza yapanın kardeşi olduğunu görünce...

İhbar üzerine gitti! Kaza yapanın kardeşi olduğunu görünce...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi duası ve suresi - Kadir suresi

Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesi duası ve suresi - Kadir suresi

Sıradaki Haber