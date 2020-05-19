19.05.2020 - 18:33 |
Seyahat yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Yasak olan 15 il hangileri? - Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) ne zaman bitecek?
Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren corona virüs tedbirleri sonrası normalleşmeye yönelik bugün bir yeni adım daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar sonrası vatandaşlar arayışlara başladı. Peki hangi illere giriş çıkış (seyahat) yasağı kalktı?
Corona virüs tedbirleri kapsamında son dakika kararları açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bugün bir dizi kararlar daha açıklandı ve 15 büyükşehrimize giriş çıkış yasağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte hem bu kararın ayrıntıları...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!
Cumhrurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde devam eden giriş çıkış yasağının 15 gün daha süreceğini açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Ordu ve Denizli için seyahat yasağı kalkmıştı.
Çay göçü başlıyorDoğu Karadeniz Bölgesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından hasat için seyahat izin başvuruları sürüyor. Şu ana kadar 4 ilde başvuru yapan ve sayılarının 50 bine ulaştığı öğrenilen çay üreticileri, saat 24.00'ten itibaren memleketlerine doğru yola çıkacak.