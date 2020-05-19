Seyahat yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Yasak olan 15 il hangileri? - Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) ne zaman bitecek?

Corona virüs tedbirleri kapsamında son dakika kararları açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bugün bir dizi kararlar daha açıklandı ve 15 büyükşehrimize giriş çıkış yasağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte hem bu kararın ayrıntıları...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhrurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde devam eden giriş çıkış yasağının 15 gün daha süreceğini açıkladı.



Geçtiğimiz haftalarda Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Ordu ve Denizli için seyahat yasağı kalkmıştı.



