MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Seyahat yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasak ve kısıtlama geldi mi?
ABONE OL
28.10.2020 - 20:48 |

Seyahat yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasak ve kısıtlama geldi mi?

Bilim Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, seyahat yasağı konusunda da bilgi verdi. Peki, Seyahat yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Seyahat yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasak ve kısıtlama geldi mi?

Koroanavirüs vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Bugün Saplık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak edilirken Bakan Koca'dan bu konuya ilişkin açıklama geldi.

SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Bakan Koca kkonuya dair yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: İstanbul'da seyahat kısıtlaması şu anda düşünmüyoruz. Vatandaşımıız tedbir gösterirse üstesinden geleceğiz. Ankara'da vaka sayısı İstanbul'dan fazlaydı. Tedbirlerle bunu düşürdük. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.

KISITLAMA OLACAK MI?

Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.Sağlık Bakanı Koca: ''İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır''
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyahat yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasak ve kısıtlama geldi mi?

Seyahat yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasak ve kısıtlama geldi mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Son dakika: İskenderun'da patlama: 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İskenderun'da patlama: 5 kişi gözaltına alındı

Sıradaki Haber