Seyahat yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasak ve kısıtlama geldi mi?

Koroanavirüs vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Bugün Saplık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak edilirken Bakan Koca'dan bu konuya ilişkin açıklama geldi.

SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Bakan Koca kkonuya dair yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: İstanbul'da seyahat kısıtlaması şu anda düşünmüyoruz. Vatandaşımıız tedbir gösterirse üstesinden geleceğiz. Ankara'da vaka sayısı İstanbul'dan fazlaydı. Tedbirlerle bunu düşürdük. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.

KISITLAMA OLACAK MI?

Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur.