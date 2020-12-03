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03.12.2020 - 17:02 | | DHA

Son dakika! Seyhan Soylu 4 günlük hapsi nedeniyle adliyeye getirildi

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında 4 günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Son dakika! Seyhan Soylu 4 günlük hapsi nedeniyle adliyeye getirildi

Yeşim Salkım'ın aldırdığı koruma kararına uymayan Seyhan Soylu hakkında kesinleşen 4 günlük hapis cezasının infazı için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderilmişti. Soylu, bugün Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soylu, adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Tazyik hapsinin istismar edilerek herkesin kendisine yonttuğu bir karar olduğunu söyleyen Soylu, "Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. Çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam" dedi. Soylu, daha sonra polisler eşliğinde işlemleri için infaz savcılığına çıkarıldı. Soylu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün cezasını çekmek üzere cezaevine götürülecek.

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