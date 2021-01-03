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03.01.2021 - 13:15 | | DHA

Şiddet uyguladığı eşini almaya giden şahıs dehşet saçtı!

Konya’da İbrahim G., kardeşleri Hasan G. ve Cebrail G. ile birlikte şiddet nedeniyle kendisini terk eden eşi Ceren G.'nin geri dönmesine izin vermeyen kayınpederi Yücel U. ile kayınbiraderleri Samet U. ve Hazar U.'yu evlerinde tabancayla vurarak yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

Şiddet uyguladığı eşini almaya giden şahıs dehşet saçtı!

Olay, saat 00.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. İbrahim G., 2 çocuğunun annesi Ceren G.'yi iddiaya göre, tartışmaları sonucu dövdü. Ceren G. de bunun üzerine babası Yücel U.'nun evine gitti. İbrahim G., bir süre sonra kardeşleri Hasan G. ve Cebrail G.'yi de yanına alıp, minibüsle kayınpederi Yücel U.'nun evine gidip, eşini alarak, evine geri götürmek istedi. Yücel U. ile oğulları Samet U. ve Hazar U. da Ceren G.'nin gitmesine izin vermedi.

Bunun üzerine 3 kardeş, ailenin evine tabancayla ateş açıp, kaçtı. İbrahim U., kardeşleriyle birlikte yaklaşık 1 saat sonra yeniden kayınpederi Yücel U.'nun evine geldi. Kapıyı açan kayınpeder ve 2 oğlu, İbrahim G. ve kardeşlerinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Yücel U. ile oğulları Samet U. ve Hazar U., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan İbrahim G. ile kardeşleri Hasan G. ve Cebrail G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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