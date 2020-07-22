Sıfat Fiil Nedir, Özellikleri Nelerdir? Cümle Örnekleri İle Sıfat Filler (Ortaçlar) Konu Anlatımı

Belli başlı bazı ekler üzerinden ortaya çıkan sıfat fiiller, değişik yapıları eşliğinde görevlere sahiptir. Dilbilgisi konusunun en önemli yapıları arasında yer alır. Özellikle öğrencilerin mutlaka doğru şekilde bilmesi gerektiği konulardan biridir. İlk başta zor görünse bile öğrendikten sonra kolayca uygulamak ve farklı sorular üzerinden tespit etmek mümkün.

Sıfat Fiil Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Fiillerden belli başlı bazı ekler kullanmak suretiyle türetilip sıfat görevinde kullanılan sözcükler sıfat fiiller olarak bilinmektedir.

- an (en)

- ası (esi)

- mez (maz)

- ar (er, r)

- dik (dık, tik, tık)

- ecek (acak)

- miş (mış, miş, muş, müş)

Genel olarak bu eklerin kullanılması ile beraber fiiller üzerinden sözcükler sıfat görevinde değerlendirilir.

‘’Son dönemlerde yanan ağaçlar tüm ülkeyi derinden çok üzdü.’’

Bu cümlede olduğu gibi, ‘yanan’ kelimesi, ‘an’ ekini alarak ağacı nitelemektedir. Bu doğrultuda fiil olarak öne çıkan, ‘yanmak’ kelimesi ek alarak sıfat fiil haline geliyor. Ayrıca belli başlı bazı özellikleri ile beraber değişik yapılar üzerinden sıfat-fiiller oluşturulabilmektedir.

- Sıfat fiiller öteki sıfatlarda olduğu gibi adlaştırılabilir.

‘’İki saattir kuyrukta bekleyenler olarak artık sinirlenmeye başlamıştık.’’

- ‘dik’ ve ‘acak’ ekleri tamlanan yani iyelik eki alabilir.

‘’Bugün kalacağınız odayı göstermek istiyorum.’’

- Sıfat fiil ekini kullanmış olan bazı sözcükler, eylemsi özelliğini yitirmek suretiyle isim haline gelir.

‘’Evde neredeyse hiç yiyecek kalmamış.’’

Bu şekildeki belli başlı görevleri ile beraber farklı amaçlar doğrultusunda sıfat fiil kullanabilir ya da üretebilirsiniz.

Sıfat Fiil Cümle Örnekleri ile Sıfat Filler (Ortaçlar) Konu Anlatımı

Sıfat fiil cümle örnekleri ile beraber diğer bir ismi ile ortaçları konu anlatımlı şekilde daha iyi öğrenebilirsiniz. Belli başlı bazı örnekler üzerinden nasıl sıfat fiil oluşturulduğunu kolayca anlamanız mümkün.

‘’Apartmana yeni taşınan insanlar gerçekten çok iyiler.’’

‘’Burası gerçekten yaşanası bir ülkedir.’’

‘’Bu adam gerçekten anlaşılmaz dil ile konuşuyor.’’

‘’Genelde bilinir markalar üzerinden alışveriş yaparım.’’

‘’Bazen görülmeyecek şeyler olur.’’

‘’Daha hiç yayınlanmamış hikayelerim bulunuyor.’’

Bu şekilde sıfat fiiller üzerinden siz de kendiniz örnekler türetebilirsiniz. Böylece konuyu çok daha iyi anlayabilir ve karşınıza çıkacak sorular üzerinden ayrım yapabilirsiniz.