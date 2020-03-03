SİHA, sürü konseptiyle hedefleri imha ediyor

Rejime ait noktalar ve hareketli hedefler, Suriye hava sahasında dolaşan Bayraktar TB2 ve ANKA-S ile imha ediliyor. Eş zamanlı ve sürü konseptiyle rejim unsurlarına saldırılar gerçekleştiren SİHA’lar, kullandıkları yerli üretim hassas güdümlü füzelerle nokta atışlar yapıyor.



SİHA için inisiyatif



Milliyet’in edindiği bilgiye göre, İHA ve SİHA’ların Suriye hava sahasındaki uçuşunun altında alınan inisiyatif kararı yatıyor. Ankara, Rusya’nın kontrolünde olan İdlib hava sahasının kullanılması noktasında Moskova ile görüşüyordu. Türkiye’nin talebi, en başından beri hava sahasının hem uçaklar hem de İHA-SİHA’lar tarafından kullanılmasıydı. Türk ve Rus heyetler arasında yapılan toplantılarda da hava sahasının kullanılma meselesi en önemli konular arasında yer aldı. Türkiye, Rusya’ya Astana Mutabakatı’ndan kaynaklanan garantörlüğü hatırlatarak, sorumluluk gereği ateşkesi gözetlemek için İHA’ların İdlib’de uçması gerektiğini vurguladı. İHA’lar bu kapsamda İdlib hava sahasında uçuş yaptı, ancak SİHA’lar için bu konuda mesafe alınamadı. Heyetler arası görüşmelerden de bu konuda sonuç çıkmadığı öğrenildi. Ankara bunun üzerine inisiyatif aldı. Uzlaşı arayışını bırakarak SİHA’ları İdlib’de uçurmaya başladı.



Mühendisler sahada



Bayraktar TB2 İHA’nın üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte operasyon başlamadan hemen önce Hatay sınırına gitti. Varank, Bahar Kalkanı Harekâtı’nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi’nde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri buluşturdu. Varank başkanlığında Hatay’da yapılan toplantılarda milli imkânlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda daha verimli kullanılması ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Harekâtı yöneten 2. Ordu Komutanı Org. Sinan Yayla’nın sahadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği Varank, KORAL’ın faaliyetlerini de yerinde takip etti.



‘Ebu SİHA’ Bayraktar



Bayraktar ve Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi ile mobil SİHA kontrol merkezinde bir araya geldi.

Öte yandan sosyal medyada, Selçuk Bayraktar’a, Arapça’da SİHA’ların babası anlamına gelen, “Ebu SİHA” lakabı takıldı.