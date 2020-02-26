Sihirbazlar Çetesi 2 konusu nedir? Sihirbazlar Çetesi 2 filmi oyuncu kadrosu

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 KONUSU NEDİR?



İzleyenlerin nefesini kesen ve toplumun hayranlığını kazandıkları Robin Hood stili gösterilerinin ardından bir sene geçmiştir. Atlılar çetesi geri dönüşünü müjdeleyen gösteri ile kaçmanın onlar için çocuk oyuncağından farksız olduğunu kanıtlayacaktır. J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder ve grubun yeni üyesi Lula ile birlikte, yeni gösterilerini Owen Case’i ifşa etme umuduyla sergilerler. Bu sefer FBI özel ajanı Dylan Rhodes’un da yardımını almışlardır fakat Rhodes'un ekibe katılımı gösteri öncesi ifşa olur; ve planlar geri teper. İtibarlarını geri kazanmka isteyen Atlılar kariyerlerinin en zorlu soygunu ile karşı karşıya kalacaklardır...



SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 OYUNCU KADROSU

İlki 2013 yılında seyircisiyle buluşan ve ilüzyon marifetiyle çok başarılı bir soygun/intikam hikayesini konu alan suç gerilimi Sihirbazlar Çetesi'nin devamı olan filmin yönetmenliğini Jon M. Chu üstleniyor. Kadroda ilk filmden J. Daniel Atlas olarak tanıdığımız Jesse Eisenberg'e Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson, Lizzy Caplan ve Michael Caine eşlik ediyor.