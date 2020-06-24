MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şimdi de Aydın'da! Çatıya çıktı ilk kez böylesiyle karşılaştı
ABONE OL
24.06.2020 - 18:41 | | DHA

Şimdi de Aydın'da! Çatıya çıktı ilk kez böylesiyle karşılaştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi muhtarı Hüseyin Danacı, çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktığı çatıda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Şimdi de Aydın'da! Çatıya çıktı ilk kez böylesiyle karşılaştı

Hasköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Danacı, sabah saatlerinde evinin çatısındaki güvercinlerini yemlemeye çıktı. Bu sırada çatıdan bir yılanın sarktığını gören Danacı, önce bir süre seyrettiğini sonra kendisine hamle yapınca korktuğunu söyledi.

Şimdi de Aydında Çatıya çıktı ilk kez böylesiyle karşılaştı

Yılanın bir süre uzaklaştığını anlatan Danacı, "Bölgede hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yılan sık görülmeye başlandı. Ancak, bu büyüklüktekine ilk kez rastladım" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika...Isparta’da tavuk ve civcivi telef eden yılan yakalandı!

Şimdi de Aydında Çatıya çıktı ilk kez böylesiyle karşılaştı

 

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 milyonu aşkın öğrenciye dağıtılacakİlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitaplarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, '22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak' açıklamasında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasaklar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?

Yasaklar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Son dakika... Kritik corona virüs toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak

Son dakika... Kritik corona virüs toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak

Sıradaki Haber