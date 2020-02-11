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11.02.2020 - 07:00 |

‘Simit arabam ekmek kapım’

İstanbul Arnavutköy’de 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etti. Vatandaşlar ise arabaya el koymak isteyen zabıta memurlarına tepki gösterdi. Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek ‘Alamazsınız’ diye zabıtalara tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi

‘Simit arabam ekmek kapım’
GÖKHAN KAM İstanbul

Liseli simitçi Emrah Aydın, o anları Milliyet’e anlattı. Aydın, şunları söyledi:

“Zabıtalara, ‘Hemen giderim buradan, bir daha gelmem’ dedim ama dinlemediler. 4 kişi bana sarıldı arabamı almaya çalıştılar. Bende vermek istemeyince zorladılar, simitler yere döküldü. Sonra bir tane hayırsever abi 250 TL vererek tüm simitlerimi aldı. Olaydan 30 dakika sonra arabamı almaya gittim, hayırsever abi hem arabamı hem de simitlerimi geri verdi. Parayı geri vermek istedim fakat, ‘Para sana harçlık olsun’ dedi.

Şimdi tekrar simit satmaya çıkıyorum ama o bölgeye bir daha gitmeyeceğim. Geçen sefer de arabam alınmıştı çok sıkıntı çekmiştim. Yine alsalardı büyük bir sıkıntıya girerdim. Hem okuyorum, hem harçlığımı çıkarıyorum. Babam geçici bir işte çalışıyor. Annem ev hanımı.  Hayırsever abiden Allah razı olsun. Simit arabam benim ekmek kapım.”

‘Simit arabam ekmek kapım’

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