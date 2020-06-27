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27.06.2020 - 12:45 | | DHA

Sınava alınmadı, ücretini isteyen taksiciyle tartıştı

Isparta'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceği okula 5 dakika geç gelen Ahmet Cem Çilsal, görevlilere, "Bu hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" sözlerine rağmen sınava alınmadı. Kendisini okula getiren taksiciyle de tartışan  Çilsal'ı polisler sakinleştirip, okuldan uzaklaştırdı.

Sınava alınmadı, ücretini isteyen taksiciyle tartıştı

Yükseköğretim Kurumları Sınav'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için Isparta'da adaylar sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Saat 08.30'dan itibaren sınav salonlarının bulunduğu merkezlere gelen adaylar, giriş belgeleri incelenerek, içeri alındı. Ateşleri ölçülüp, dezenfektan verilen adaylar, sosyal mesafe kuralına uyularak, sınav salonlarına giriş yaptı. Anne-babalar ise Kuran'ı Kerim okuyarak, dua etti.

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'ndaki sınava girmek için dün Mersin'den karayoluyla Isparta'ya gelen Ahmet Cem Çilsal ise, 5 dakika geç kalınca içeri alınmadı. Taksiyle okula gelen ve 25 TL olan taksi ücretini sürücüye verip, araçtan inen Çilsal, kapıdaki görevlilere, Mersin'den Isparta'ya geldiğini, kaldığı eve giderek sınav giriş belgelerini aldığını, geç kalacağını anlayınca Davraz Mahallesi Köy Garajı'ndan taksiye bindiğini anlatarak "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dedi. Tüm çabalarına rağmen sınava alınmayan Çilsal, 30 TL daha isteyen taksiciyle tartıştı. Polisler Çilsal'ı sakinleştirerek okuldan uzaklaştırdı.

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