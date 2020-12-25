Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB açıkladı

Sınavlar ertelendi mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve veli tarafından merak edilen merak içerisinde araştırılan konuya dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada Bilim Kurulu tavsiyeleri üzerine okullarda yapılacak olan yüz yüze sınavların ertelendiği duyuruldu. Buna göre 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan yüz yüze sınavlar ertelendi. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarının uzaktan eğitime katılma durumuna göre belirleneceği belirtildi.

Lise öğrencilerinin ise birinci dönem karne notlarının yarıyıl tatilinin ardından gerçekleştirilecek olan yüz yüze sınavlar ile belirleneceği duyuruldu

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacağı duyurulan yüz yüze sınavların ertelendiği duyuruldu. İlkokul, Ortaokul öğrencilerinin karne notlarının bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.

KARNE DAĞITILACAK MI?

İlkokul-Ortaokul öğrencilerine bu dönem uzaktan eğitimdeki ders etkinlikleri üzerinden ders notlarının belirleneceği ve karne notlarının buna göre belirleneceği açıklandı. Lise öğrencilerinin ise 22 Ocak'ta karne alması beklenmiyor