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22.02.2021 - 10:10 |

Sınavlar iptal mi oldu? Lise sınavları ne zaman?

Sınavların yüzde 40'ı tamamlanırken diğer sınavların yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuş durumda... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin açıklama yaparken bir kez daha "Sınavlar iptal mi oldu? Lise sınavları ne zaman?" soruları sorulmaya başlandı.

Sınavlar iptal mi oldu? Lise sınavları ne zaman?

 

Lise sınavlarının neredeyse yarıya yakını tamamlandı. Normalleşme süreci sık sık konuşulurken sınavların akıbeti konuşulmaya başlandı. Yoğun bir şekilde "Sınavlar iptal mi oldu? Lise sınavları ne zaman?" sorusu yöneltiliyor.

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin en son yaptığı açıklamada sınavların iptalinin söz konusu olmadığını belirtti.

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

 

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