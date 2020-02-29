Son dakika haberleri: Sınırda mültecilere yönelik şiddet anları kamerada... Dünya basınında ilk kez Milliyet’te!

Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa’ya gidişini engelleme kararını durdurmasının ardından dün Pazarkule Sınır Kapısı’na yönelen binlerce göçmen geceyi sınırda geçirdi.

Akşam saatlerinde ise tampon bölgede bulunan bazı göçmen grupları sınırdaki dikenli tellerin arasından açtıkları deliklerden Yunanistan’a geçti.

YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULADI

Devriye gezen Yunan askerleri farkettikleri göçmenleri durdurarak ‘Türkiye’ye dönün’ çağrısında bulundu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin direnmesi üzerine Yunan askerleri şiddet uyguladı.

SİLAHLA VURMA TEHDİDİ

Kadın, çocuk demeden göçmenleri joplarla döven ve üstünü başını yırtan Yunan askerleri bir yandan da silahla havaya ateş açtı. Yunan bir asker ‘Defolun gidin’ diyerek göçmenleri tekmeleyerek geri göndermeye çalıştı. Ayrıca komutan belindeki silahı da çıkararak göçmenleri vurma tehdidinde bulundu. Bu sırada sınırın dışında bekleyen binlerce göçmen ise protesto amaçlı Yunan askerine taş yağdırdı.