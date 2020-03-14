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14.03.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Sınırda iHA devriyesi

Türkiye, göçmen zulmünün yaşandığı Yunanistan sınırında İHA’larla devriye görevine başladı.

Sınırda iHA devriyesi
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Göçmenlerin Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye akınları sürerken, Yunan güvenlik güçlerinin de gerçek ve plastik mermiler, gaz bombası ve biber gazı ile sert müdahaleleri devam ediyor. İnsanlık dışı muamelelere karşı sınırda önlemleri artıran Türkiye, Özel Harekat Polislerinin ardından, insansız hava araçlarını da(İHA) Yunanistan sınırına gönderdi.

‘Göreve başlandı’

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, Edirne sınırı boyunca uçan Bayraktar TB2 İHA’nın seyir bilgilerini paylaştı. Bayraktar, “Bayraktar TB2 İHA’mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye. Semalarımızda Hür ve Özgür” notunu düştü. 1453 kod adıyla sınırda göreve başlayan İHA’nın sınır hattında (İpsala-Yenikapı) daireler çizerek havadan kontrol sağladığı görüldü. Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başlamıştı. İHA’larla, Yunanistan’ın sahadaki varlıkları adım adım izlenecek. 

Sınırda iHA devriyesi

                          

 

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