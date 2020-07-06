Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonları: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Tartıştığı sevgilisini silahla yaraladıSon dakika haberi... Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sevgilisiyle tartışan bir adam, tabancayla kadını karnından ve baldırından yaraladı. Bir anda yere yığılan kadın dakikalarca ambulansla beklediği sırada yanına gelen arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan sevgili ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.