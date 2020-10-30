Sisam Adası nerede? Sisam Adası Türkiye'ye yakın mı?

Sisam Adası ile ilgili aramalar, Ege'de meydana gelen şiddetli depremin ardından arttı. Vatandaşlar Sisam Adası'nın nerede olduğunu ve Türkiye yakın olup olmadığını araştırıyor. Kandill Rasathanesi ölçümlerine göre Ege'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından meydana gelen artçı depremlerden birisi de Sisam Adası'nda 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

SİSAM ADASI NEREDE?

Sisam (Yunanca'da Samos, Σάμος) Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Sisam Adasında antik kent, kente su taşıma amaçlı MÖ 6. yüzyıldan kalma tünel, Hera tapınağı, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası balıkçı kasabası vardır. Ayrıca Gümüldür'den rahatlıkla görülebilen ve Tavşan Adası'nın tam karşısındadır.

Ayrıca Pisagor ve Aristarkus bu adada doğmuştur.