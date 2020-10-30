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30.10.2020 - 16:31 |

Sisam Adası nerede? Sisam Adası Türkiye'ye yakın mı?

Ege'de meydana gelen şiddetli depremin ardından Sisam Adası ile ilgili aramalar arttı. Peki, Sisam Adası nerede? Sisam Adası Türkiye'ye yakın mı? İşte Sisam Adası ile ilgili merak edilenler.

Sisam Adası nerede? Sisam Adası Türkiye'ye yakın mı?

Sisam Adası ile ilgili aramalar, Ege'de meydana gelen şiddetli depremin ardından arttı. Vatandaşlar Sisam Adası'nın nerede olduğunu ve Türkiye yakın olup olmadığını araştırıyor. Kandill Rasathanesi ölçümlerine göre Ege'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından meydana gelen artçı depremlerden birisi de Sisam Adası'nda 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

SİSAM ADASI NEREDE?

Sisam (Yunanca'da Samos, Σάμος) Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Sisam Adasında antik kent, kente su taşıma amaçlı MÖ 6. yüzyıldan kalma tünel, Hera tapınağı, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası balıkçı kasabası vardır. Ayrıca Gümüldür'den rahatlıkla görülebilen ve Tavşan Adası'nın tam karşısındadır.

Ayrıca Pisagor ve Aristarkus bu adada doğmuştur.

 

Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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