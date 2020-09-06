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06.09.2020 - 16:58 | | DHA

Şişli Nikah Salonu'nda 'sahte görevli' alarmı!

Şişli Nikâh Salonu önünde kendini belediye personeli diye tanıtıp düğün sahiplerinden para alan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Şişli Nikah Salonu'nda 'sahte görevli' alarmı!

Olay, Şişli Nikâh Salonu önünde meydana geldi. Bir süredir kendini Şişli Belediyesi görevlisi olarak tanıtan bir kişinin düğün sahiplerinden para aldığı ihbarı ve vatandaşların artan şikâyetleri üzerine belediye görevlileri harekete geçti. Sahte görevliyi bir süre takip eden Şişli Belediyesi güvenlik görevlileri, hakkında çok sayıda ihbar bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Adının E. M. olduğu öğrenilen sahte görevli, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken “Ben sadece bahşiş aldım" dedi.

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