MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkamayınca, çatıya çıkıp manzarayı seyrettiler
ABONE OL
20.04.2020 - 11:20 | | DHA

Sokağa çıkamayınca, çatıya çıkıp manzarayı seyrettiler

Corona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı sırada, ilginç görüntüler de kaydedildi. Avcılar’da yasağa uyarak evlerinden çıkmayan yabancı uyruklu iki kişi, çatıya çıkarak akşam güneşini ve manzarayı seyretti.

Sokağa çıkamayınca, çatıya çıkıp manzarayı seyrettiler

Daha önce hafta içi ve hafta sonunda yoğun araç trafiğinin görüldüğü Avcılar-Küçükçekmece arasındaki D-100 karayolu’nda 48 saatlik kısıtlama sırasında tek tük araç geçerken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezindeki kavşaklarda sürekli denetim yaptı. Merkez Mahallesi’nde yasağa uyulurken, bir binanın çatısına çıkan kişinin bunun çanak antenini ayarlamak istedi sanıldı. Ancak, çok geçmeden bu kişinin binada oturan yabancı 3 arkadaştan biri olduğu anlaşıldı.

Bu kişinin, akşam serinliğinde üşümemek için bacaklarını örtmek üzere yanına battaniye getirdiği, martı sesleri arasında arkadaşının uzattığı yastığı alarak uzandığı görüldü. Yanındaki cep telefonunu ile bir ara konuşan, daha sonra kulaklıkla müzik dinlediği sanılan yabancının yanına bir süre sonra arkadaşı da çıktı.

İki arkadaş, yastıklara uzanarak uzaktan görünen denizi, ufukta batmaya başlayan güneşin kızıllığını izlerken, okunan akşam ezanını ve ardından yapılan “Havaların ısınmasına rağmen corona virüs tehdidi devam etmektedir. Lütfen uyarılara uyun” çağrısını da dinledi.

 

Servet harcadı! Gören inanamıyor...Ordu’nun Fatsa ilçesinde küçük yaşlardan bu yana araba merakı olan Tuğrul Özkan, oluşturduğu model araba koleksiyonuna servet harcadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkamayınca, çatıya çıkıp manzarayı seyrettiler

Sokağa çıkamayınca, çatıya çıkıp manzarayı seyrettiler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Okullar ne zaman açılıyor 2020? Yaz tatilinde okul olacak mı?

Okullar ne zaman açılıyor 2020? Yaz tatilinde okul olacak mı?

Sıradaki Haber