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02.01.2021 - 11:16 |

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

31 Aralık Perşembe akşam saat 21:00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor. Milyonlarca vatandaş ise sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. Peki sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte sokağa çıkma yasağına dair tüm bilinmesi gerekenler...

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı, belirli düzenlemelerin geçerli olduğu bir zamanı belirten bir emirdir. Tipik olarak, bireylerin evlerine dönmeleri ve burada kalmaları gereken zamanı ifade eder. Son zamanlarda her hafta sonu günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fakat bu hafta yılbaşı olması nedeniyle bu süre uzatıldı. Peki 31 Aralık akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 21:00'da başladı. 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak ve 4 Ocak saat 05:00'a kadar devam edecek. 4 Ocak 05:00'da sokağa çıkma yasağı sona erecek.

 

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