Sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerin sayısı artıyor! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

Sokağa çıkma yasağı haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Lesetho ve Zimbabve'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hali hazırda, İtalya, Belçika, Sırbistan, ve birçok avrupa ülkesinde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Birçok ülke kısmi sokağa çıkma yasaklarına uymayanlara sert yaptırımlar getiriyor. Peki Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ÜLKELER?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler arasın Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Sırbistan'ın yanı sıra Irak ve Tunus'ta da uygulamalar başladı.

Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzatıldı.

Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu süre zarfında kentte detaylı temizlik ve bazı semtlerde sağlık kontrollerinin süreceği kaydedildi.

Kentin tüm girişlerinin kapalı kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, sadece gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği aktarıldı.

Kerkük Valisi Rakan Said, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 28 Mart’a kadar uzatıldığını bildirmişti.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıt verildi. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna Bakan Soylu, "Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz. Daha üst tedbirler lamamız gerekiyorsa alırız" yanıt verdi.