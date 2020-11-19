Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 Yaş altı ve 65 yaş üzeri...

Gündem maddelerinden biri olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar peş peşe geliyor. Günden güne artan korona virüs vaka sayılarından sonra kararlaştırılan yasaklar tedbir amaçlı alındı. Korona virüs vakalarının artmasını engelleyecek olan bu düzenleme sağlığımız açısından oldukça önemli bir adım. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirlenen saat aralığı kaç?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması 20 Kasım 2020 saat 20.00'den itibaren geçerli olacaktır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00 - 20.00 saatleri dışında uygulanacaktır.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?

Çalışanlar SGK kaydı belgesi ibraz edenler çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ



1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.



3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.



4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini Gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.



5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­ - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.



AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR



a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvanhastaneleri,



c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ileişletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlıbakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­afetle ilgiliçalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),



ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis veişletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapanfirmalar,



e) Oteller ve konaklama yerleri,



f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,ğ) Üretim ve imalat tesisleri,



h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa biradet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kmiçin bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bumadde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ilebelirlenecektir),



i) Sebze/meyve toptancı halleri,