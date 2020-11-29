MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri
ABONE OL
29.11.2020 - 18:36 |

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım itibariyle başlayan kısıtlamalar neticesinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma saatlerini sorguluyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta son bulacak? İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri konulu genelge ile birçok yeni kısıtlama hayata geçiriliyor. 20 Kasım Cuma günü başlayan kısıtlamalar ile ilki 21 Kasım olmak üzere hafta sonları 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkışlara sınırlandırma getirildi. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar sonucu Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşların gün içinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı gençlerin ise (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkmaları uygun görüldü. Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda pazar günü geçerli sokağa çıkma yasağı 30 Kasım Pazartesi 05:00'te son bulacak. Bu saate kadar sokağa çıkmak kısıtlanacaktır.

 

    İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen havanın da güzel olması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    29 Kasım korona tablosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?

    29 Kasım korona tablosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet