Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta son bulacak? İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri konulu genelge ile birçok yeni kısıtlama hayata geçiriliyor. 20 Kasım Cuma günü başlayan kısıtlamalar ile ilki 21 Kasım olmak üzere hafta sonları 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkışlara sınırlandırma getirildi. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar sonucu Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşların gün içinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı gençlerin ise (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkmaları uygun görüldü. Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda pazar günü geçerli sokağa çıkma yasağı 30 Kasım Pazartesi 05:00'te son bulacak. Bu saate kadar sokağa çıkmak kısıtlanacaktır.