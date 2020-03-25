Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Soylu açıkladı! Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı ilam edilen ülkeler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bakanlar sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulunurken bir son dakika açıklaması da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki Sokağa çıkma yasağı Türkiye'de ilan edilecek mi? Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili olarak "Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ÜLKELER?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler arasın Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Sırbistan'ın yanı sıra Irak ve Tunus'ta da uygulamalar başladı.

Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor

Sri Lanka'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin derhal tutuklanacağı ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilere verilecek olası cezaların ayrıntısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Son 24 saatte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 420 kişinin tutuklandığı bildirildi.

20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 101'e çıktığı Sri Lanka'da hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Polis, sağlık ve zaruri malların temini gibi hizmetlerde bulunanlar hariç halka, "sokağa çıkma yasağı süresince evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulundu. Sri Lanka hükümeti, söz konusu yasak sırasında eczanelerin açık olmasını isterken, kişilerin de reçeteli ilaçlarını temin etmelerine izin verdi.

Sudan’da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Sudan’da halkın yüzde 90’ının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet ettiği bildirildi.

Hartum Valisi Ahmed Abidun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyledi.

Bazı ihlallerin olduğunu anlatan Abidun, ancak halkın yüzde 90'ının yasağa uyduğunu ifade etti.

Vali Abidun ayrıca başkent Hartum’da yönetici pozisyonundakiler hariç kamu çalışanlarına yarım gün çalışma kolaylığı getireceklerini kaydetti. Öte yandan güvenlik güçleri, yasağı uygulamak için ana caddelerde devriye gezdi.

Sudan’da şu ana kadar koronavirüs vakası 3 olarak açıklandı, bunlardan biri hayatını kaybetti.