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29.02.2020 - 16:39 | | DHA - AA

Şoke eden iddia: Yunan polisinden dayak yediler ve paraları alındı

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin müdahalesine maruz kalıyor, soğuk hava ve zorlu şartlarla mücadele ediyor. Pazarkule'den gelen bir son dakika iddiasına göre, Yunan polisi göçmenleri dövüyor ve paralarını gasp ediyor.

Şoke eden iddia: Yunan polisinden dayak yediler ve paraları alındı

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.

Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

DAYAK VE GASP

İki göçmenle DHA muhabirinin yaptığı röportaja göre ise Yunanistan sınırındaki görevli güvenlik güçleri göçmenleri dövüp, eşyalarını alıp, paralarını gasbediyor.

Yaklaşık 750 düzensiz göçmen ise, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor.

Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.

 

Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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