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09.06.2020 - 13:09 |

Son dakika haberleri: Bakanlık açıkladı! 1 milyon ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Elazığ'da bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi.

Son dakika haberleri: Bakanlık açıkladı! 1 milyon ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE’DE yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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