22.11.2020 - 15:57 |
Son dakika... 2 bölgede terör örgütüne darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Tuzla'da kedi kesip poşete koyan kadın hastaneye götürüldü!İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.