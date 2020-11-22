Son dakika... 2 bölgede terör örgütüne darbe

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;

Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.