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22.11.2020 - 15:57 |

Son dakika... 2 bölgede terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... 2 bölgede terör örgütüne darbe

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;

Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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