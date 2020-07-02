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02.07.2020 - 16:59 | | AA

Son dakika... Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber!

Gelen bir son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Son dakika... Vanda kaybolan 2 yaşındaki Melekten acı haber

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

 

 

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'in cansız bedenine ulaşıldıhaberine göre Van'ın Erciş'te dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
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