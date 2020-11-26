Son Dakika | 2020 KPSS Önlisans sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı...
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ve 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS Önlisans sonuçları az önce sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek. İşte ÖSYM KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı...
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren 2020 KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM tarafından az önce erişime açıldı. 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Önlisans sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek.
KPSS ÖNLİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'DEN KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇ AÇIKLAMASI
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI