Son dakika... 21.00'de başlıyor! İşte madde madde genelgenin detayları...

CNN TÜRK editörü Kıvanç El'in anlattıkları şöyle;

Evet genelge yayınlandıktan sonra da bazı soru işaretleri var. İsterseniz o soru işaretlerinin cevaplarını grafiğimiz üzerinden verelim.

HAFTA İÇİ NE YASAKLAR UYGULANACAK?

Bu akşam saat 21.00'de başlıyor yasaklar. Restoran, kafeler 10.00-200 arası paket ve 'gel-al' hizmeti verecek. Yani gidip kendimiz kahveyi çayı alı yemeği alabileceğiz veya paket servisi olacak. Kamu kurumları 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek, bunun dışında bir hizmet olmayacak.

HAFTA SONU NERESİ, KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonuna bakarsak... Market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ila 17.00 arasında hizmet verecek. Yine lokanta ve restoranlar 10.00 ila 20.00 arasında hizmet verecek ama haftaiçinden bir farkı var. Sadece paket servis. Çünkü sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu nedenle sadece paket servis hizmeti verilecek. Fırınlar faaliyetlerini sürdürecek. Hem ekmek ihtiyaçları için hem diğer ihtiyaçlar için.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI NE YAPACAK?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar... Bunlar en fazla merak edilenler. Hafta içi 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 13.00 arasında 20 yaş altı vatandaşlar ise 13.00 ila 16.00 arasında hafta içi sokağa çıkabiliyor. Ancak bu saatler arasında artık toplu taşımaya da binemeyecekler. Toplu taşıma izni yok. Aynı zamanda bu vatandaşlar markete hafta sonları ve herhangi bir yere gidemeyecek. Bu noktada Vefa Sosyal Hizmet birimleri devreye girecek ve bu ihtiyaçları acil ihtiyaçlarını karşılayacak.

KAPALI OLACAK İŞ YERLERİ

Hatırlanırsa sinema salonları, kıraathaneler, kır bahçeler, oyun salonları daha önceki genelgede kapatılmıştı. Bu yine devam ediyor. Şimdi yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar da bunlara eklendi. Bu işletmeler faaliyete artık kapalı.

KISITLAMADA KİMLER SEYAHAT EDEBİLİR?

Kimler seyahat edebilir? Bu da merak edilen konulardan... Hastaneden taburcu olup evine dönenler, Randevusu olup doktora gidenler, 1. derecede yakınının cenazesine katılanlar... Hemen hatırlatalım cenazede 30 kişiden fazla gerçekleşemeyecek. ÖSYM sınavları dedik ama ÖSYM sınavları bir süre erteledi.

Askerlikten terhis olup evine dönenler, cezaevinden tahliye olanlar, evcil hayvanın ihtiyacı için evinin önüne çıkmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Tabi daha önce alınmak kaydıyla bilet ve rezervasyonu olan vatandaşlar da yine seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak isimler.

Genelgenin detayları böyle. Bugün saat 21.00 itibariyla bu kısıtlamalar hayata geçirilecek.