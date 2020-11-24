Son Dakika... 24 KasÄ±m koronavirÃ¼s tablosu Bakan Koca tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±! BugÃ¼n kaÃ§ yeni hasta tespit edildi, kaÃ§ kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti?

GÃ¼nlÃ¼k koronavirÃ¼s tablosu her gÃ¼n SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmaya devam ediyor. Son dÃ¶nemde havalarÄ±n soÄŸumasÄ± ile birlikte kapalÄ± ortamlarda geÃ§irilen sÃ¼relerin Ã§oÄŸalmasÄ± ve yakÄ±nlarÄ±nda herhangi bir vaka gÃ¶rÃ¼lmeyen bireyler salgÄ±nÄ±n ciddiye almadan hayatlarÄ±na devam ediyor. TÃ¼m dÃ¼nyada artan vaka sayÄ±larÄ± son gÃ¼nlerde Ã¼lkemizde de tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§ti. AÃ§Ä±klanan yeni hasta sayÄ±sÄ±na gÃ¶re dÃ¼n TÃ¼rkiye'de 6.713 yeni hasta olduÄŸu aÃ§Ä±klanÄ±rken 153 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

24 KasÄ±m koronavirÃ¼s tablosuna gÃ¶re 162.231 test yapÄ±lÄ±rken 7.381 yeni hasta sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 161 kiÅŸi bugÃ¼n aÃ§Ä±klanan tabloya gÃ¶re hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 3.678 kiÅŸi olarak aÃ§Ä±klandÄ±

Hastalarda ZatÃ¼rre OranÄ± % 3,4 olarak aÃ§Ä±klanÄ±rken Yatak doluluk oranÄ± % 54,7 EriÅŸkin YoÄŸun BakÄ±m Doluluk OranÄ± % 71,3, VentilatÃ¶r doluluk oranÄ± % 39,2, Ortalama temaslÄ± tespit sÃ¼resi 11 saat, Filyasyon oranÄ± % 99,8 olarak duyuruldu.

10 Mart tarihinden bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan toplam test sayÄ±sÄ±Â 17.568.973Â olarak aÃ§Ä±klanÄ±rken, Hasta sayÄ±sÄ± 460.916, Vefat sayÄ±sÄ± 12.672, AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ±Â

4.543 ve iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 381.569'a ulaÅŸtÄ±.

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