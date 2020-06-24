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24.06.2020 - 07:39 |

Son dakika...3. toplantıda karar verildi! Corona yasakları geri dönecek mi?

Gelen son dakika haberine göre ;Corona virüsle mücadelede sıra ‘psikolojik’ önlemlerde. Normalleşme sürecinde doğru bilinen yanlışlar ve kurallara uymanın önemi yeni bir anlayışla anlatılacak. Toplumun corona virüs kaygısı ölçülecek. Bu kez Bilim Kurulu yerine Toplum Bilimleri Kurulu’na iş düşecek. Bölgelere göre farklı kampanya yapılacak.

Son dakika...3. toplantıda karar verildi! Corona yasakları geri dönecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üç kez yaptığı Toplum Bilimleri Kurulu toplantılarında, koronavirüsten korunmanın önemi anlatmakla ilgili yeni yöntemlere başvurulması tartışılıyor.

YASAKLAR GERİ DÖNECEK Mİ?

Yasakların geri dönmesi yerine koruma kurallarına tam uyulması sağlanarak dışarıda yaşamın sürdürülmesi planlanıyor. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan tabloda, vatandaşların kuralların önemini yeterince anlamadığı değerlendirildi.

Toplantıda, koronavirüs konusunda topluma verilecek yeni mesajlar değerlendirildi. Bunun için iletişim ve kampanyayı yürütecek bir alt komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, koronavirüsle ilgili bilinen yanlış ve eksik bilgilerin doğrusunu anlatmak için öneri geliştirirken, toplumu paniğe sevk eden bilgilerle de mücadele edecek. “Maskenin koruyuculuğu olmadığı” gibi yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için kampanyalar yapılacak ve sonuçlarını gösteren veriler paylaşılacak.

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HEDEF KİTLE GENÇLER

Bu süreçte toplum psikolojisi ve sosyolojisi göz önünde bulundurularak mücadele yürütülecek. Kısıtlamaların toplumda yarattığı baskı ve sıkıntılar dikkate alınacak. “Olmazsa olmazlara” vurgu yapılarak aksi durumda nelerin yaşanabileceği gösterilecek. Mesajlarda esas kitle olarak kuralları en çok ihlal eden gençler hedef alınacak. Her yaş grubuna farklı argümanlarla yaklaşılacak. Bunun için topluluğun koronavirüs kaygısı ölçülecek. Buna göre algı geliştirilecek. Türkiye’nin demografik yapısı dikkate alınacak. Yerel unsurlardan yola çıkılarak bölgelere göre mesajlar hazırlanacak.

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GENÇLER BU NE!

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerden İstanbul’da dün de koronavirüse meydan okuyan görüntüler vardı. Maskeler elde ve çenede aksesuar görevi yaptı. Polisler ve bekçiler maske denetimindeydi. Yasağa uymayanlara 900’ar lira ceza kesildi.

HÜRRİYET

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