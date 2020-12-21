MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli için flaş karar
ABONE OL
21.12.2020 - 09:55 |

Son dakika... 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli için flaş karar

Balıkesir merkezli İzmir, Çorum ve Mardin´de, eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Son dakika... 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli için flaş karar

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütle ilişiği olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün banka, dernek, sendika ve okulunda kaydı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için Balıkesir merkezli İzmir, Mardin ve Çorum'da eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul'da 5 katlı binada 3 gece 2 gün kumar kampı! Böyle basıldılarYurdun çeşitli kentlerinden ve yurt dışından gelenler için Fatih'te kiralanan 5 katlı apartmanda sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gece, 2 gün kumar oynatılacağının belirlenmesi üzerine polis operasyon düzenledi. Baskında binayı kiralayan 2 kişi ile içerideki 20 kişi gözaltına alındı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

56 saatlik kısıtlama sonrası akın ettiler!

56 saatlik kısıtlama sonrası akın ettiler!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet