08.06.2020 - 14:03 | | DHA
Son dakika... 40 yaşındaki kadın 6'ncı kattan cam silerken düştü!
Gaziantep’te, Derya Kaya (40), camını sildiği 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, dün Karataş Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Derya Kaya, oturduğu evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Derya Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
MEB, LGS’ye girecek öğrencileri ekran başına çağırdıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.