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02.06.2020 - 14:09 | | DHA

Son dakika... Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Adıyaman’da, evlere girerek hırsızlık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Son dakika... Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan Y.D.'nin evinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da şüphelilerin İ.Ö., E.K. ve D.B. isimli kadınlar olduğu belirlendi.

Başka evlerden de hırsızlık yaptıkları saptanan 3 kadın, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler sorguya alındı.

 

 

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