08.11.2020 - 20:45 | | AA
Son dakika! AFAD duyurdu: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.