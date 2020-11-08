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08.11.2020 - 20:45 | | AA

Son dakika! AFAD duyurdu: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

Son dakika! AFAD duyurdu: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

 

 

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