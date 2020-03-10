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10.03.2020 - 16:07 | | AA

Son dakika! AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

Son dakika! AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı

 

Son dakika haberi I Genel Müdürlükten, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının AİHM'e taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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