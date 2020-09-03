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03.09.2020 - 10:30 | | AA

Son dakika... Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Gelen bir son dakika haberine göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi.

Son dakika... Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke"  kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin  maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte  olduğuna karar verildi.

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle  içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde  sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

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