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14.08.2020 - 17:10 |

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Datça'ya 195 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi'nin gönderdiği verilere göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Girit'in güneydoğu ucunda saat 16.46'da meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça'ya 195 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliğini ise 11.67 kilometre olarak ölçüldü. 

Bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak kaydetti.

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

Son dakika Akdenizde deprem

 

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