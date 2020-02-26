Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem...

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 17.20'de Akdeniz açıklarından 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak ölçüldü. Rodos açıklarında meydana gelen deprem, Muğla'ya 244 kilometre mesafede...

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.