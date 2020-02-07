07.02.2020 - 06:57 |
Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika haberine göre, saat 06.11 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirlendi. Depremin 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.