MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
ABONE OL
18.05.2020 - 14:55 |

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün deprem fırtınası var.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 07:18 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

Gelen bir son dakika bilgisine göre Akdeniz sallanmaya devam ediyor. 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Girit'in güney doğusunda bir deprem daha meydana geldi. 

Saat 14.48'de meydana gelen 5.1'lik deprem, Girit Adası'na 157 kilometre uzaklıkta...

AFAD'DAN VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD geçtiği son dakika verilerinde; Akdeniz'de saat 14.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Son dakika Akdenizde korkutan deprem Büyüklüğü...

Bolu ve Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!Corona virüs tedbirleri kapsamında Bolu ve Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.Öte yandan maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 26'ya yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: MEB'den sınıf geçme açıklaması

Son dakika haberi: MEB'den sınıf geçme açıklaması

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet duyurdu

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet duyurdu

Sıradaki Haber