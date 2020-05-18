Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün deprem fırtınası var.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 07:18 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Gelen bir son dakika bilgisine göre Akdeniz sallanmaya devam ediyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Girit'in güney doğusunda bir deprem daha meydana geldi.

Saat 14.48'de meydana gelen 5.1'lik deprem, Girit Adası'na 157 kilometre uzaklıkta...

AFAD'DAN VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD geçtiği son dakika verilerinde; Akdeniz'de saat 14.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.