Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşımlarla ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..." mesajını paylaştı.