Son dakika... Arap Emrah'ın cezası belli oldu

İstanbul Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde çeşitli suçlar işleyen örgütün lideri olduğu iddia edilen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in ve örgüt üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Emrah Sever, "Ben iddianamede birinci eylem olarak gösterilen olayda azmettirici olarak suçlanıyorum. Fatih Demir, benim eskiden tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaşımdır. Vurulduğunda hastaneye ilk giden kişi benim. Bu olayda aleyhimize tek delil Burak Irmak'ın beyanlarıdır. Burak Irmak, aleyhimize beyanlarını bir buçuk yıl sonra yapmıştır. Irmak'ın aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum" diye konuştu.

"BİZDEN ÇETE OLMAZ"

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İddianamede kendisine yöneltilen diğer suçlamaları da reddeden sanık Sever, "Örgüt suçlamasına yönelik olarak şunu söylemek isterim ki, ben herhangi bir şekilde örgüt lideri değilim. Diğer sanıklar kesinlikle benim adamlarım değildir. Çete, Emrah'ın adamları gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Bizden çete olmaz. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme yapılan yargılama sonunda Emrah Sever'in örgüt kurmak suçunda yeterli oranda delil olmadığına karar vererek beraatına karar verirken, Sever'in iddianamede 5. eylem olarak gösterilen Burak Irmak'a yönelik kabule göre doğrudan kasıt altında kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğini sabit bularak müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Davada yargılan diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 5'i firari olmak üzere 20 şüpheli yer almıştı. İddianamede, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenmişti. Diğer 19 şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.