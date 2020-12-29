29.12.2020 - 09:50 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Avaşin-Basyan bölgesinden yeni haber! Sayı 10'a yükseldi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede son 24 saat içinde 10 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.