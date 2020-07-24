Son dakika... Ayasofya Camii'nde tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz...

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti. Cuma namazı sonrası vatandaşlar akşam ve yatsı namazlarını burada kıldı. Ayasofya'daki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.



02.04: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin 24 saat ibadete açık kalması talimatıyla birlikte gece yarısından sonra da hareketliliğini koruyor. Camiye giren bazı vatandaşların ise aralıklarla tekbir getirdiği görülürken, bazılarının ise izin verilen alanlarda namaz kılmaya, dua etmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor.













Çok sayıda vatandaşın da içeri girmek için sıra beklediği cami, 01.15 - 03.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemi için ziyarete kapandı. Ayasofya meydanında da bazı vatandaşların namaz kıldığı bazıların çimenlerde uyuduğu görülüyor.

00.18: İstanbul Valisi Yerlikaya, "Gece gündüz demeden Ayasofya Camii’mizin açılışında görev alan başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere 21 bin 353 Polis kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah Razı Olsun." mesajını paylaştı.



23.42: Ayasofya Camii'ne cuma namazıyla ibadete açılmasının ardından vatandaşlar akın etti. Vakit namazlarını Ayasofya Camii'nde kılan vatandaşlar camide gezerek cep telefonlarıyla da bol bol görüntü aldı. İkindi, akşam ve yatsı namazlarında kalabalık oluştu. Vatandaşlar, saat 23.30 itibariyle camiyi ziyaret etmeyi sürdürdü.











23. 26: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar ile misafirlere teşekkür etti. Yerlikaya, Ayasofya Camii’mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı



22:58: İstanbul'da saat 22.17'da okunan yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı. Camiye giremeyen bazı vatandaşlar ise yatsı namazını caminin dışında kıldı. Namazdan sonra vatandaşlar, dualar etti ve tekbirler getirdi.



20.56: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." açıklamasını yaptı.



20.42:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya‘ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."













20.38: İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi.



20.19: Ayasofya Camii'ne cuma namazıyla ibadete açılmasının ardından vatandaşların akını sürüyor. İkindi namazını Ayasofya Camii'nde kılan vatandaşlar camide gezerek cep telefonlarıyla da bol bol görüntü aldı.













19.14: İstanbul Valisi Yerlikaya, twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ayasofya Camii’nin açılışına katılan İstanbullu hemşehrilerime, yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden bütün misafirlerimize gösterdikleri sabır ve anlayış için şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

18.50: Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını.

17.59: Ayasofya Camii bugün kılınan Cuma Namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Cuma Namazının ardından çok sayıda vatandaş camiye gelerek ziyarette bulundu, dua etti. Saat 17.13'te okunan ezanla birlikte çok sayıda vatandaş ikindi namazını kıldı. Ayasofya Camii'nin sabaha kadar açık olacağı öğrenildi.

17.14: Ayasofya Camii'nde ikindi ezanı okunmaya başladı. Cami içinde ikindi namazı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

16.50: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazı için Cami ve çevresine akın eden vatandaşlar Göktürk-1 uydusu tarafından görüntülendi.

16.48: TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu kutlu gün; Anadolu’nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya’ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır' dedi.

16.40: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii’nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel konular değerlendirildi.

16.27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te oturduğu kafeden ayrıldı.

15.28: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında son dakika Ayasofya Camii paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, 'Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Serifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah' dedi.

15.16: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, #AyasofyaCamii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

15.04: Türbe ziyareti sonrası da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne bugün 350 bin kişinin katıldığını duyurdu. Erdoğan, 'Ayasofya'yı aslına büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin hasretine son verdi. Aldığım resmi olmayan bilgilere göre 350 bin kişi Ayasofya'da yerini aldı' ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FATİH'İN TÜRBESİNDE

14.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinde konuşan Erdoğan, 'Şimdi cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da insanların gelip gezebileceği bir yer. İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik' dedi.

14.42: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da cuma namazının ardından camiden ayrılıyor.

14.30: 86 yıl sonra Ayasofya Camii'de ilk cuma namazı kılındı.

13.58: 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbe kılıç geleneğiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irad edildi. Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

Osmanlıdan kalan bu geleneğe göre eski cami imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Gleneğin ardındak hikaye ve mesaj şu şekilde:

"Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı Eski Camii’de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor

Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne’deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor bu camide. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Eski Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var. Hatta o mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı sözkonusu. Sağ ele alınan Kılıç, “kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor"

13.45: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılınıyor.

13.18: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cuma namazıyla ibadete açıldı. Camide Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğle ezanı okundu.

13.16: Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

13.07: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

12.35: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor.

12.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde yerine aldı.

12.20: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti devam ediyor.

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı.)

12.03: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

11.53: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı. Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.

11.44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan yola çıktı.

SEFERLER DURDURULDU

11.39: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama da "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" denilmişti.

11.13: Namaza saatler kala cami önünde toplanan cemaat artarken, Ayasofya içinde hatmi i şerif okunuyor. Ayasofya Camii ve camii etrafında toplananlar havadan görüntülendi.

11.05: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Vali Yerlikaya, 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak' dedi.

11.00: İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Cuma Namazı için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.

10.50: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için Yenikapı'da ring seferleri düzenleniyor. Seferler dolduğu için beklemeye alınan bir vatandaş gözyaşlarına hâkim olamadı ve "Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. Ne olur izin verin geçeyim" dedi.

10.25: Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı başladı.

Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

10.18: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda Ayasofya Camii'nin içinin son halini paylaştı.

09.55: Eski TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşarak sabah yürüyüşü yaptı. Yıldırım, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır" dedi.

09.51: CHP’li Muharrem İnce Ayasoyfa’da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul’a gitti.

09.19: Ayasofya'da kılınacak ilk namaza yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösteriyor.



Danıştay'ın kararının ardından bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

08.51: Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu. Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.





Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

İstanbul Valiliğinden yapılan bilgilendirmede, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi

Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan gelinebilecek.

Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemeleri uyarısında bulunuldu.

Bu alanlarda, Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında saf düzeni işaretlemeleri akşam saatlerinden itibaren başlarken, yaklaşık 35 bin etiketleme çalışma yapıldı.

Alanlara misafirlerin girişleri saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alan girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanın çeşitli yerlerine 17 sağlık noktası kurulurken buralarda 736 personel görev yapacak. Biri helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans vatandaşlara hizmet verecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri araç trafiğine kapatıldı.

Avrasya Tüneli açık tutulurken, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri sürdürülürken, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.