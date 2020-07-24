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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı
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24.07.2020 - 15:57 |

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Son dakika gelen habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında son dakika Ayasofya Camii paylaşımında bulundu.

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah

Son dakika... Bakan Albayraktan Ayasofya Camii paylaşımı

Son dakika... Bakan Albayraktan Ayasofya Camii paylaşımı

Son dakika... Bakan Albayraktan Ayasofya Camii paylaşımı

Son dakika... Bakan Albayraktan Ayasofya Camii paylaşımı


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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