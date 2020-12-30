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30.12.2020 - 17:21 | | DHA

Son dakika... Aylin Sözer'in vahşice öldüren caninin avukatı konuştu

Gelen son dakika haberine göre; Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Ayyıldız'a Barodan atanan avukat Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Son dakika... Aylin Sözer'in vahşice öldüren caninin avukatı konuştu

Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi. Kemal Ayyıldız'ın avukatı Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Son dakika... Aylin Sözerin vahşice öldüren caninin avukatı konuştu

"BARODAN ZORUNLU OLARAK ATANDIM"

İstanbul 1 Nolu Baro avukatlarından Hamza Tüzen "CMK 150 kapsamında kendisine avukat atanması gerekiyordu. Ben Baro'dan zorunlu olarak atandım. Dün akşam gece saat 00.30-02.00 arasında sanığın ifadesi alındı. Bugün de önce savcılığa gelindi sonrasında az önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu an söyleyeceklerimiz bunlar. Hala soruşturma tüm kapsamıyla devam ediyor. Tutuklama gerekçesi 'kasten adam öldürme, tasarlayarak planlayarak adam öldürme'den içeri alındı şu an. Bu görev zorunlu olarak bize geldiği için yapmak zorunda kaldım. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Herkesin savunulma hakkı vardır ne olursa olsun. Ben de bu savunma hakkının gereğini yerine getirdim." dedi.

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