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13.03.2020 - 09:14 |

Son dakika haberleri | Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ikinci corona virüs vakası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada daha corona virüs çıktığını açıkladı. Bakan Koca, ikinci vakanın ilk hastanın takibe alınan çevresinden bir kişide tespit edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, "İkinci vaka kontrol altında, rehavet ve panik yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ikinci corona virüs vakası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

 

Son dakika haberleri | Bakan Koca açıkladı: Türkiyede ikinci corona virüs vakası...

Kalın: İkinci vaka da kontrol altında, rehavet ve panik yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

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