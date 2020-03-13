Son dakika... Corona virüs Türkiye’ye nasıl geldi? Dikkat çeken detay

Son dakika haberine göre, Özay Şendir, bugünkü köşe yazısında corona virüs karantinasındaki İtalya'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikayesini kaleme aldı. Şendir'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

İtalya’da mahsur kalan Türk bir aile biliyorum.

Çocuklarının gittiği okulda koronavirüs taşıyan iki İtalyan öğrenci çıkmıştı.

Bir süre beklediler sonra, baba, tüm ülke karantina altına alınmadan Almanya’ya uçtu.

İtalya’da salgın bilinmesine rağmen tek bir soru sorulmadan Almanya’ya girdi, sonra İtalya’dan geldiğini söylemeden uçak biletini aldı, İstanbul’a uçtu.

Pasaport polisi “Nereden geliyorsunuz?” diye sordu, “Almanya’dan” diye cevapladı, pasaportuna giriş mührü vuruldu.

Sonra merakına yenildi, polise, “İtalya’dan gelsem ne olacaktı?” diye sordu, Polis memuru “Gelemezsin ki İtalya’ya uçuşlar iptal” diye cevapladı adamı.

İtalya’da seyahat yasağı getirildiğinde Türk anne ve iki çocuğu hâla ülkedeydi.

Baba önce Fransa’nın İtalya sınırına yakın bir yerden şoförlü bir araç kiraladı, sonra o araba 200 kilometre mesafedeki yere gidip ailenin kalanını aldı.

Araba Fransız plakalı olduğu için İtalyan Jandarması durdurmadı, seyahat yasağı uygulamadı, aile bireyleri Fransa’ya vardı.

Sınırdan geçtikten hemen sonra Fransız polisi arabayı çevirdi, İtalya’dan geldiklerini duyunca önce endişe de ettiler ama şoför “Fransızca konuşabilirsiniz, biz Fransa vatandaşıyız” deyince, onlar da “Hadi geç” dediler.

Hikâyenin kalanı yine aynı, anne ve çocuklar İtalya’dan geldiklerini söylemeden uçağa bindiler ve İstanbul’a ulaştılar.

Aile 14 günlük bekleme süresini geçti, hepsi iyi durumda ama corona virüs Türkiye’ye nasıl geldi sorusuna cevap, böyle, dolambaçlı yollarla gelmiştir muhtemelen...