23.01.2021 - 10:44 |
Son dakika! Bakan Akar açıkladı: Kimsenin şüphesi olmasın
Milli Savunma Bakanı Akar törende, "İnşallah önümüzdeki dönemde milli muharebe uçağımızı yapacağız, siper hava ve füze savunma sistemimizi yapacağız. Anadolu amfibi hücum gemimiz var. Bu çok ciddi bir olay. Karada, denizde, havada bu asil milletin, memleketin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamalarında bulundu.
Bakan Akar ve Komutanlar, BMC tarafından üretilen zırhlı araçların yer aldığı sergiyi de gezdi. Düzenlenen imza töreni ile üretimi tamamlanan yeni nesil üç Fırtına obüsünün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.
Yeni nesil üç Fırtına obüsünün imza töreni sonrasında Bakan Akar ve Komutanlar, BMC tarafından üretilen zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.
Vatandaşın duyarsızlığı pes dedirtti! Kanlar içinde yürüdüİstanbul Şişli'de sokağın ortasına park edilen araç ambulansın geçişine engel oldu. Araç ilerleyemeyince sağlık görevlileri yaralının yanına koşarak gitti. Kanaması olan yaralı ise ambulansa yürüyerek getirilmek zorunda kaldı. Öte yandan tepkiler sonrası sokağı boşaltan sürücüler, ambulansın gitmesinin ardından araçlarını tekrar aynı yere park etti.