Son dakika! Bakan Akar açıkladı: Kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Akar ve Komutanlar, BMC tarafından üretilen zırhlı araçların yer aldığı sergiyi de gezdi. Düzenlenen imza töreni ile üretimi tamamlanan yeni nesil üç Fırtına obüsünün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.

Yeni nesil üç Fırtına obüsünün imza töreni sonrasında Bakan Akar ve Komutanlar, BMC tarafından üretilen zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.